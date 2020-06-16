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تعليم

محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:53 م
تجربة امتحانات الثانوية
تجربة امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء ، بيانا عمليا بتجربة لأحد نماذج لجان الثانوية العامة ، فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لأداء امتحانات الثانوية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحد من انتشار العدوى للفيروس المستجد ، و تحقق مناخا آمنا و سلامة ابنائنا الطلاب خلال خوضهم امتحانات الثانوية العامة .


وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد  واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء الاحياء والصحة ومرفق الاسعاف والطب الوقائي .


وخلال التجربة العملية ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس ، وقياس درجات الحرارة ، وإجراءات التباعد بين الطلاب ، مرورا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيدا من الأمان للطلاب ، و التأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التى ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة .


وفى نفس السياق ، أوضح محافظ بورسعيد ان هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب وأن هناك تعليمات بالتيسير على الطلاب وتحقيق كافة سبل الراحة لمنع القلق والتوتر الناتج عن تداعيات الفيروس المستجد.


وأشار إلى أنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والمترددين على اللجان وسيتم تأجيل امتحان أى طالب يثبت ارتفاع درجة حرارته للدور الثانى بنفس امتيازات أداء امتحان فى الدور الأول ، لافتا الى متابعته اولا بأول فى هذا الشأن حتى تنتهى امتحانات الثانوية العامة فى ظل هذه الظروف الراهنة بسلام .
محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة
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