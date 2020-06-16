محافظ بورسعيد يشهد بيانا عمليا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية العامة

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء ، بيانا عمليا بتجربة لأحد نماذج لجان الثانوية العامة ، فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لأداء امتحانات الثانوية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحد من انتشار العدوى للفيروس المستجد ، و تحقق مناخا آمنا و سلامة ابنائنا الطلاب خلال خوضهم امتحانات الثانوية العامة .









وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء الاحياء والصحة ومرفق الاسعاف والطب الوقائي .









وخلال التجربة العملية ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس ، وقياس درجات الحرارة ، وإجراءات التباعد بين الطلاب ، مرورا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيدا من الأمان للطلاب ، و التأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التى ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة









وفى نفس السياق ، أوضح محافظ بورسعيد ان هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب وأن هناك تعليمات بالتيسير على الطلاب وتحقيق كافة سبل الراحة لمنع القلق والتوتر الناتج عن تداعيات الفيروس المستجد.







