تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن إلهامي عجينة على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.. والنائب: لقد ظهر الحق

بعد سب وقذف أطباء شربين.. تشريعية النواب تناقش رفع الحصانة عن إلهامي عجينة
تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة
بعد رفض رفع الحصانة عنه.. النائب إلهامي عجينة: لقد ظهر الحق
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، طلب رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام.
في بداية الاجتماع تأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، من اثبات النائب إيهاب عجينة حضوره في اللجنة.
جاء ذلك على خلفية بيان إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، علي لسان وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء اطباء أو ممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدرون دورهم.
وبعد سماع أقوال النائب إلهامي عجينة، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام.
من جانبه أكد النائب الهامي عجينة عضو مجلس النواب على احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددا علي أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد.
وقال عجينة، إنه من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معه مضيفا: "لم أذهب للتفتيش على المستشفي وإنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي".
وأضاف عجينة أن الأطباء اتهموني بأني أرغب في التفتيش عليهم، في حين أنني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع.
علق إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، على قرار اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه فى واقعة مستشفى دكرنس، قائلا: "لقد ظهر الحق".
وقال عجينة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة التشريعية استمعت لأقواله، ونظرت فى شكوى نقابة الأطباء بالدقهلية، ووجدت أن هناك شبهة تربص وكيدية، فى الشكوى التى تقدمت بها نقابة الأطباء.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية، أظهرت الحقيقة، وأنه يقدر الأطباء ولا يحمل أي ضغينة تجاههم.