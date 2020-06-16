AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن إلهامي عجينة على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.. والنائب: لقد ظهر الحق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:01 م
النائب الهامي عجينة
النائب الهامي عجينة
Advertisements
فريدة محمد
بعد سب وقذف أطباء شربين.. تشريعية النواب تناقش رفع الحصانة عن إلهامي عجينة
تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة
بعد رفض رفع الحصانة عنه.. النائب إلهامي عجينة: لقد ظهر الحق

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، طلب رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام. 

في بداية الاجتماع تأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، من اثبات النائب إيهاب عجينة حضوره في اللجنة.

جاء ذلك على خلفية بيان إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.


وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، علي لسان وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء اطباء أو ممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدرون دورهم. 


وبعد سماع أقوال النائب إلهامي عجينة، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة  عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام. 

من جانبه أكد النائب الهامي عجينة عضو مجلس النواب على احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددا علي أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد.  

وقال عجينة، إنه من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معه مضيفا: "لم أذهب للتفتيش على المستشفي وإنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي". 


وأضاف عجينة أن الأطباء اتهموني  بأني أرغب في التفتيش عليهم، في حين أنني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. 

علق إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، على قرار اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه فى واقعة مستشفى دكرنس، قائلا: "لقد ظهر الحق".

وقال عجينة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة التشريعية استمعت لأقواله، ونظرت فى شكوى نقابة الأطباء بالدقهلية، ووجدت أن  هناك شبهة تربص وكيدية، فى الشكوى التى تقدمت بها نقابة الأطباء.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية، أظهرت الحقيقة، وأنه يقدر الأطباء ولا يحمل أي ضغينة تجاههم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث قبل الإفطار.. السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي.. الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة.. «الأطباء» ترفض انتهاكات عجينة

نيابة شربين تستمع لأقوال أطباء وممرضة فى واقعة «عجينة»

تشريعية النواب تناقش قوانين الانتخابات البرلمانية

بعد سب وقذف أطباء شربين.. تشريعية النواب تناقش رفع الحصانة عن إلهامي عجينة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

تشريعية النواب: إلهامي عجينة ذهب إلى المستشفى بدافع المصلحة العامة

ترشيحاتنا

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

لا تمنع العدوى أو تقتل الفيروس.. خبير أوبئة لـ صدى البلد: بوابات التعقيم تهدد مرضى الجهاز التنفسي

فتحي مبروك: نادي الزمالك لديه مبرراته لرفض عودة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل