تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن إلهامي عجينة على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.. والنائب: لقد ظهر الحق

بعد سب وقذف أطباء شربين.. تشريعية النواب تناقش رفع الحصانة عن إلهامي عجينة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

بعد رفض رفع الحصانة عنه.. النائب إلهامي عجينة: لقد ظهر الحق

في بداية الاجتماع تأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، من اثبات النائب إيهاب عجينة حضوره في اللجنة.

جاء ذلك على خلفية بيان إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

وبعد سماع أقوال النائب إلهامي عجينة، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، علي خلفية سب وقذف أطباء مستشفي شربين العام.





من جانبه أكد النائب الهامي عجينة عضو مجلس النواب على احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددا علي أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد.





وقال عجينة، إنه من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معه مضيفا: "لم أذهب للتفتيش على المستشفي وإنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي".









وأضاف عجينة أن الأطباء اتهموني بأني أرغب في التفتيش عليهم، في حين أنني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع.