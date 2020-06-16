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برلمان

تعليم النواب يشيد بسرعة استجابة الأمين العام للبرلمان لمطالب الأعضاء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أشاد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم ، بمجلس النواب ، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزى فى تذليل الصعاب التى تواجه النواب .

وقال هاشم ، خلال كلمته فى الجلسة العامة للتعقيب على الموازنة العامة للدولة ، أن المستشار محمود فوزى ،كانت استجابته لمطالب النواب ، تسبق الطلبات التى يتقدمون بها ، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس أثبتت نجاحا كبيرا خلال الظروف الحالية التى يواجهها البرلمان .

 يذكر أن الأمين العام لمجلس النواب ، اتخذ عددا من الإجراءات الإحترازية الهامة  لمواجهة فيروس كورونا ،للحفاظ على صحة النواب والعاملين بالمجلس ، منها تركيب بوابات تعقيم ، على جميع  مداخل البرلمان وغيرها ، من الاجراءات الهامة .
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