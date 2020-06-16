تعليم النواب يشيد بسرعة استجابة الأمين العام للبرلمان لمطالب الأعضاء

أشاد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم ، بمجلس النواب ، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزى فى تذليل الصعاب التى تواجه النواب .





وقال هاشم ، خلال كلمته فى الجلسة العامة للتعقيب على الموازنة العامة للدولة ، أن المستشار محمود فوزى ،كانت استجابته لمطالب النواب ، تسبق الطلبات التى يتقدمون بها ، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس أثبتت نجاحا كبيرا خلال الظروف الحالية التى يواجهها البرلمان .



