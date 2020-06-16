AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أعمال عنف بفرنسا بين سكان من أصول عربية وشيشانية.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:23 م
أعمال عنف بفرنسا
أعمال عنف بفرنسا
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها توجه الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية، لوران نوناز، إلى مدينة ديجون على خلفية أعمال تخريب وعنف واشتباكات شهدتها الأحياء هناك، بين سكان من أصول عربية وشيشانية.


واندلعت أعمال العنف، بعد مقتل شاب شيشاني على يد شاب عربي، واستدعت عائلة الضحية شبابا من أصول شيشانية من بلجيكا وألمانيا، ما أدى إلى تفاقم الوضع.


واستعمل سكان المنطقة خلال المواجهات أسلحة، وتم حرق بعض الممتلكات، وتحاول قوات الأمن الفرنسي لليوم الثالث على التوالي السيطرة على الوضع.


وقالت الشرطة  في بيان لها، إنها تدخلت خلال الليل لاستعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم شبان النار في سيارات وحاويات قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات جورج فلويد .. 25 مدينة داخل 16 ولاية أمريكية تعلن حظر التجول

العالم يضحك عليكم.. ترامب يطالب حكام الولايات باستدعاء الحرس الوطني لمواجهة المظاهرات

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة فقدت أي حق في توجيه ملاحظات للدول بشأن حقوق الإنسان

وسط تصديه للاحتجاجات.. فيروس كورونا يضرب الحرس الوطني الأمريكي

اشتباكات وحرائق وأعمال شغب ومواجهات أمنية في مناطق لبنانية متعددة

ترشيحاتنا

أثار رعبا في نفوس السعوديين.. ما قصة صاحب الجلباب الأسود في الباحة؟

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

الدوري راجع .. ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بقيادة الخطيب

بقوة 4 ريختر.. هزة أرضية تضرب الغردقة دون خسائر

شعر به مواطنو القاهرة.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل البحر الأحمر.. فيديو

فتحي مبروك: نادي الزمالك لديه مبرراته لرفض عودة الدوري

AdvertisementS

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل