كرارة والسقا وعز وهند صبري والقاهرة كابول.. مفاجآت دراما رمضان 2021

تشهد دراما شهر رمضان المقبل أعمالا فنية متميزة لأبرز النجوم فى مقدمتهم أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال.





يرصد صدي البلد الأعمال التى تظهر على الشاشة خلال الموسم المقبل، وهى كالتالى:





بدأ النجم ياسر جلال التحضيرات لشخصية سيف الله خالد بن الوليد الذى تعاقد عليها منذ عدة أيام، بعد اعتذار عمرو يوسف وتم ترشيحه بدلا منه.





وما زال ياسر جلال فى مرحلة قراءة سيناريو المسلسل وفى الوقت نفسه بدأ التحضيرات الشكلية للشخصية.





مسلسل خالد بن الوليد تأليف إسلام حافظ عن قصة لعباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم عبد الرحمن أبوزهرة ونشوى مصطفى ومحمد ثروت، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.





أعلن تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة على بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، قصة وإخراج محمد سامى.





وأكد مرسى من خلال حسابه الرسمى على "فيسبوك" أن مسلسل نسل الأغراب سيعرض على قنوات المتحدة حصريا فى موسم دراما رمضان 2021.





كما يشهد الموسم الرمضانى المقبل، تواجد النجم أحمد عز مع النجمة هند صبرى فى مسلسل هجمة مرتدة ، والذى تأجل عرضه من السباق الرمضانى الماضى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.









اختارت شركة "سينرجى" النجم كريم عبدالعزيز للعب بطولة الجزء الثانى من مسلسل الاختيار، مع المخرج بيتر ميمى مخرج الجزء الأول، ومن المقرر عرض "الاختيار 2" فى الموسم الرمضانى 2021.





يذكر أن الاختيار عرض فى الموسم الرمضانى الماضى وتناول حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.









يعد القاهرة كابول من المسلسلات التى تم تأجيلها لرمضان 2021 بسبب فيروس كورونا

ومن المتوقع أن يبدأ صناع المسلسل فى استكمال التصوير استعدادا لعرضه فى الموسم الرمضانى المقبل











