AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

كرارة والسقا وعز وهند صبري والقاهرة كابول.. مفاجآت دراما رمضان 2021

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تشهد دراما شهر رمضان المقبل أعمالا فنية متميزة لأبرز النجوم فى مقدمتهم أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال.

يرصد صدي البلد الأعمال التى تظهر على الشاشة خلال الموسم المقبل، وهى كالتالى:

بدأ النجم ياسر جلال التحضيرات لشخصية سيف الله خالد بن الوليد الذى تعاقد عليها منذ عدة أيام، بعد اعتذار عمرو يوسف وتم ترشيحه بدلا منه.

وما زال ياسر جلال فى مرحلة قراءة سيناريو المسلسل وفى الوقت نفسه بدأ التحضيرات الشكلية للشخصية.

مسلسل خالد بن الوليد  تأليف إسلام حافظ عن قصة لعباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم عبد الرحمن أبوزهرة ونشوى مصطفى ومحمد ثروت، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.

أعلن تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة على بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، قصة وإخراج محمد سامى.

وأكد مرسى من خلال حسابه الرسمى على "فيسبوك" أن مسلسل نسل الأغراب سيعرض على قنوات المتحدة حصريا فى موسم دراما رمضان 2021.

كما يشهد الموسم الرمضانى المقبل، تواجد النجم أحمد عز مع النجمة هند صبرى فى مسلسل هجمة مرتدة ، والذى تأجل عرضه من السباق الرمضانى الماضى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.


اختارت شركة "سينرجى" النجم كريم عبدالعزيز للعب بطولة الجزء الثانى من مسلسل الاختيار، مع المخرج بيتر ميمى مخرج الجزء الأول، ومن المقرر عرض "الاختيار 2" فى الموسم الرمضانى 2021.

يذكر أن الاختيار عرض فى الموسم الرمضانى الماضى وتناول حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.


يعد القاهرة كابول من المسلسلات التى تم تأجيلها لرمضان 2021 بسبب فيروس كورونا
ومن المتوقع أن يبدأ صناع المسلسل فى استكمال التصوير استعدادا لعرضه فى الموسم الرمضانى المقبل



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملامح دراما رمضان 2021.. كريم عبد العزيز بطل الاختيار 2.. ومنى زكى وأحمد مكى ومصطفى شعبان أبرز العائدين

صراع دراما رمضان 2021 يبدأ مبكرا .. كريم عبد العزيز يعود بـ الاختيار 2 .. أحمد عز ينافسه بـ هجمة مرتدة .. مصطفى شعبان يراهن على شخصية عادل إمام .. وياسر جلال يقدم خالد بن الوليد

نسل الأغراب.. مسلسل جديد يجمع أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021

أخبار الفن | تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي.. وفاة شقيق نورا وبوسي.. حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2

شاهد.. المخرج محمد سامي مع أبطال نسل الأغراب

فيديوجراف.. السقا وكرارة أبطال نسل الأغراب في رمضان 2021

ترشيحاتنا

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

AdvertisementS

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

لجنة مكافحة كورونا تعلن عن وجود سلالتين لـ كوفيد 19 بمصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة