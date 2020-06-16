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أخبار البلد

Tubular Labs: مجموعة MBC ضمن المنصات الإعلامية الـ10 الأكثر مشاهدةً عالميا عبر شبكات التواصل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
صعدت "مجموعة MBC" لتنضم إلى قائمة المنصات الإعلامية الـ10 الأكثر مشاهدةً حول العالم لمحتوى الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ وذلك وفقًا لأحدث النتائج الصادرة عن Tubular Labs العالمية المتخصصة، لشهر مايو 2020.

وتبوأت المجموعة المركز العاشر عالميًّا في إنجاز جديد لها، يعكس نِسَب المشاهدة القياسية التي حقّقتها خلال شهر رمضان الأخير. ويأتي هذا الإنجاز ليضاف كذلك إلى الإنجاز العالمي الذي كانت MBC حققته خلال شهر أبريل الفائت 2020؛ حيث تبوأت وقتها المركز الـ19 عالميًّا، والأول في الشرق الأوسط، لأكبر عدد من المشاهدات، من بين أكثر من 3200 اسم من كبار صناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.

ووفقًا للتقرير الذي صدر حديثًا عن Tubular Labs، فإن المؤسسة العالمية المتخصصة بقياس وتحليل وتصنيف نِسَب مشاهدة الفيديوهات على مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، حققت "مجموعة MBC" نموًّا قياسيًّا مقارنة بشهريْ أبريل ومارس الماضيين من العام الحالي؛ حيث قفزت 9 مراكز منذ شهر أبريل، و13 مركزًا منذ شهر مارس الذي سبقه؛ لتنتقل بذلك من المركز 19 في أبريل إلى المركز الـ10 في مايو، وتدخل بالتالي ضِمن قائمة "الـ10" الكبار، لأكثر المنصات الإعلامية والترفيهية العالمية مشاهدةً على الإطلاق.

أما أول 10 منصات احتلت صدارة الترتيب العالمي لشهر مايو 2020؛ فهي على التوالي:
1) The Walt Disney Company، 2) ViacomCBS، 3) WarnerMedia، 4) Comcast، 5) TheSoul Publishing، 6، Essel Corporate، 7) Sony Pictures Entertainment، 8) T- Series، 9) Jellysmack، 10) MBC Group.

وحققت المجموعة نموًّا في المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر مايو من العام الحالي، انعكس بواقع أكثر من 4.5 مليار مشاهدة "فيديو اجتماعي" (social media views) مقارنة بـ2.5 مليار مشاهدة في شهر أبريل 2020؛ مما يترجم على أنه نمو شهري قياسي بنسبة + 90%

وبحسب النتائج الصادرة عن Tubular Labs في شهر مايو 2020؛ يمكن تتبع أرقام المشاهدة التي حققتها "مجموعة MBC" من حيث محتوى الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفق السياق التالي:
• يوتيوب: 1.398.415.395
• فيسبوك: 2.800.354.992
• إنستقرام: 299.396.807
• تويتر: 61.902.953
- الرقم الإجمالي: 4.560.070.147

يذكر أن Tubular Labs -من خلال دورها كمنصة عالمية رائدة لقياس وتحليل وتصنيف محتوى الفيديو- تتيح لمزودي البث والمنتجين والناشرين والعلامات التجارية وغيرهم، إنشاء وتطوير محتوى فيديو ناجح؛ وبالتالي توسيع نطاق الجمهور ونِسَب المشاهدة بشكل أكثر نجاعة وفاعلية.

ومن الناحية التقنية؛ فإن Tubular Labs تقوم، عبر الـsoftware الخاص بها، بتتبع وتحليل نحو 4 مليارات مقطع فيديو، و1 تريليون مشاهدة، و10 ملايين شخص مؤثر (influencer)، و90 ألف علامة تجارية، و40 ألف منصة إعلامية، و48 مليار مشاهدة فيديو بنظام الـsponsor وهو ما يُعرف بـsponsored video، إضافة إلى بيانات تم جمعها من YouTube وFacebook وInstagram وTwitter.
Tubular Labs: مجموعة MBC ضمن المنصات الإعلامية الـ10 الأكثر مشاهدةً عالميا عبر شبكات التواصل
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