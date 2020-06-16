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توك شو

بعد تعافيها من الكورونا.. إيفون: خالطت زوجي المريض ولم تظهر على أو على ابنتي أي أعراض

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت ايفون أن زوجها اصيب بفيروس كورونا نتيجة لاختلاطه بأحد الأشخاص خلال عمله وانتقلت العدوى لأسرته ، لافتة إلى أنه ظل اسبوع يتناول مضادات حيوية ولكن دون جدوى.

واضافت ايفون خلال لقاء عبر سكايب، ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على فضائية سي بي سي، أنه تم تحويلها وابنتها الصغيرة لمستشفى العزل بقها، مشيرة إلى أن مانويلا كانت تشعر بالرضا والسعادة خلال فترة تواجدها بالعزل لأنهم كانوا يحضرون لها العاب ويعانون بها.

وتابعت لم تظهر علي أو على مانويلا أى أعراض نهائيًا، من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الأطباء كانوا يمزحون معها ويقولون لها انتى جاية تتفسحى.

ومن جانبه قال زوجها هلال أن حالته كانت متوسطة ولم يظهر عليه أعراض خطيرة أو كثيرة من الإصابة بفيروس كورونا، كحة ودوار ٣ مرات فى اليوم وأخذت باراسيتامول لخفض الحرارة وعلاج هيدروكسي كلوروكين وكنت التقى الأكسجين عن طريق الجهاز.

المضاعفات كانت وهن وارتفاع درجات فى الحرارة وإسعاف مغص فى المعدة، وكنت معرض للإصابة بالجفاف بسبب الإسهال.
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