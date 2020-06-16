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رياضة

مانشستر سيتي يرتدي قمصان جديدة أمام أرسنال لدعم كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:31 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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عبدالله هشام
قرر نادي مانشستر سيتي ارتداء قمصان دعم لمصابي فيروس كورونا وذلك خلال مباراة الفريق الاول غدا امام فريق ارسنال في تمام الساعة التاسعة الرابع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 28 المؤجلة من مسابقة الدورى الانجليزي . 

وحسب موقع مانشستر سيتي فإن المجموعة المالكة للنادي بدأت حملة عالمية لدعم مصابي كورونا لمدة 12 شهر ودعم المجتمعات علي العودة للحياة بعد ازمة الوباء العالمي . 

وسيكتب علي قمصان لاعبي الفريق "choose cityzens giving for recovery" بدلا من علامة طيران الاتحاد بعد تبرع الشركة بعلامتها التجارية في اول مباراة بعد عودة الدورى الانجليزي . 

وخصصت المجموعة المالكة اكثر من مليون جنيه استرليني لدعم المشروعات القريبة من كل المناطق القريبه من اندية مجموعة سيتي . 

كما سيتم التربع والتقديم الدعم المادي والقروض لجهود مكافحة كورونا بمبلغ مليون جنيه استرليني اخري .
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