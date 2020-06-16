AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:58 م
الحملات في البحيرة
الحملات في البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهورى

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمركزى دمنهور وكفر الدوار من غلق وتشميع 9 محلات ومقاهي وتحرير 12 محضر بيئة وذلك فى إطار إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.


وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الحملات المرورية علي الأسواق و فض التجمعات وغلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه  ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة للحد من إنتشار فيروس كورونا


وفى إطار ذلك نفذت الوحدات  المحلية لمركزي دمنهور و كفر الدوار عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وبتأمين بقوة من شرطة المرافق  أسفرت عن تحرير 12 محضر بيئة وغلق وتشميع 5محلات و 3 مقاهي لمخالفتهم مواعيد الحظر  ورفع 199 حالة إشغال  وازالة 2مغسلة سيارات مخالفة وغلق مقهى بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور .


اقرأ أيضًا:


وفى سياق آخر شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار تنفيذحملات يومية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة  و الطب البيطري


أسفرت عن رش وتطهير  قرية الناصر وبعض المنشآت  والشوارع والميادين بمدينة أبو المطامير والمنشآت الحكومية والخدمية والصحية و الشوارع والتجمعات السكنية والمستشفى العام ومبنى البريد وهندسة الكهرباء ومبنى الصرف الصحي وديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات.  


وتضمنت أعمال الرش تطهير قرى النجيلة والدخلي و دمتيوه وميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بصفط العنب بكوم حمادة والمستشفى المركزي بالرحمانية وشوارع وميادين المدينة وعدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية  وأيضًا الشوارع والتجمعات السكنية بمركز ومدينة رشيد منطقة الموقف وشارع الحميات وقرية إفلاقة بدمنهور.

استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمخالفتها قرارات رئيس الوزراء.. فض 4 أسواق وغلق وتشميع 4 محلات ومقهى بالبحيرة

تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بالبحيرة.. صور

بعد إصابة ٢٢ بـ كورونا.. تكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم بالبحيرة

اخترقوا الحظر.. غلق وتشميع 10 محلات وجيم رياضي و2 مقهى في البحيرة

للوقاية من كورونا.. استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بالبحيرة

بعد تسجيل 58 حالة كورونا.. تكثيف حملات التطهير والتعقيم في 10 مراكز بالبحيرة

ترشيحاتنا

نشر اخبار مغلوطة عن السجون .. الداخلية تدرس اتخاذ اجراءات قانونية تجاه جمال عيد

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

السيسي يوجه بتسهيل التعامل مع المواطنين في منظومة العمل القضائية والالتزام بالإجراءات الوقائية

أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك.. 10 أفعال شائعة تجلب الفقر

بعد 16 يوما من العزل بالمستشفى.. نتيجة مسحة كورونا الثانية لـ نهال نبيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

بفستان جلد ومكياج ناعم .. نور اللبنانية في جلسة تصوير جديدة

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده