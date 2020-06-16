استمرار الرش والتطهير وتشميع 9 محلات وإزالة 199 حالة إشغال طريق بالبحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمركزى دمنهور وكفر الدوار من غلق وتشميع 9 محلات ومقاهي وتحرير 12 محضر بيئة وذلك فى إطار إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الحملات المرورية علي الأسواق و فض التجمعات وغلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة للحد من إنتشار فيروس كورونا





وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور و كفر الدوار عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وبتأمين بقوة من شرطة المرافق أسفرت عن تحرير 12 محضر بيئة وغلق وتشميع 5محلات و 3 مقاهي لمخالفتهم مواعيد الحظر ورفع 199 حالة إشغال وازالة 2مغسلة سيارات مخالفة وغلق مقهى بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور .





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وفى سياق آخر شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار تنفيذحملات يومية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .





وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة و الطب البيطري





أسفرت عن رش وتطهير قرية الناصر وبعض المنشآت والشوارع والميادين بمدينة أبو المطامير والمنشآت الحكومية والخدمية والصحية و الشوارع والتجمعات السكنية والمستشفى العام ومبنى البريد وهندسة الكهرباء ومبنى الصرف الصحي وديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات.





وتضمنت أعمال الرش تطهير قرى النجيلة والدخلي و دمتيوه وميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بصفط العنب بكوم حمادة والمستشفى المركزي بالرحمانية وشوارع وميادين المدينة وعدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية وأيضًا الشوارع والتجمعات السكنية بمركز ومدينة رشيد منطقة الموقف وشارع الحميات وقرية إفلاقة بدمنهور.