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أخبار البلد

بعد 40 حالة إصابة و60 اشتباه ..استشهاد أول طبيب أسنان بسبب كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إيهاب هيكل وكيل نقابة أطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت منذ قليل، أول حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى ٦٠ عاما، ويعمل فى مستشفى الكهرباء، لافتا إلى أنه كان يعانى من عدة أمراض مُزمنة.

وجاء تقرير لجنة الأزمات بعدد إصابات د أطباء الأسنان بكورونا كالتالي:

التقرير الأول ٤يونيو٢٠٢٠
الحالات الإيجابية
= ٤٠ طبيب و طبيبة أسنان على مستوى الجمهورية تأكدت إيجابية إصابتهم من خلال المسحات منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
٢٠حالة تم تعافيهم تماما بفضل الله.
= ١١ حالة معزولين "حاليا" بالمستشفيات.
= ٩ حالات معزولين "حاليا" بالمنزل.

حالات الإشتباه
=٦٠ طبيب وطبيبة أسنان لديهم الأعراض الكاملة للاشتباه بكورونا بعد عمل الأشعة و التحاليل الطبية مع وجود أعراض "خفيفة" لا تستدعي عمل مسحات 
= ٨ حالات لديهم الأعراض كاملة (متوسطة الحدة) و تم عمل مسحات و في انتظار النتيجة.
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