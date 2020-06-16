المصريين الأحرار بسفاجا يطلق مبادرة احمي نفسك.. ويوزع الكمامات مجانا

اطلق حزب المصريين الأحرار بمدينة سفاجا بقيادة أبوالحسن الجالس، واعضاء هيئة المكتب بمدينة سفاجا،مبادرة "إحمي نفسك" لتوزيع وسائل الوقاية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع الكمامات لمواجهة فيروس كورونا.





يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وبإشراف علاء بديوي أمين الحزب بالبحر الأحمر، ومتابعة نسيم رزق الله، حيث تم توزيع الكمامات مجانا على المواطنين بمدينة سفاجا، في موقف الاقاليم، مكاتب البريد، سوق الخضار، مكتب تأمينات سفاجا.





منطقة سفاجا البلد





وأكد أبو الحسن الجالس أمين المدينة على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء المواطنين للكمامات للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من تفشي فيروس كورونا.



