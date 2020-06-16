الرئيس التنفيذي لشركة إجابات: خطة الحكومة لعودة بعض الأنشطة مرنة جدًا.. فيديو

قال محمد احمد ، الرئيس التنفيذى لشركة إجابات، إن الاستشعار بالخطر جعل المواطنين يلتزمون بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، منوها إلى أن الكمامة هى سلاحنا الأول والأساسى فى مواجهة فيروس كورونا.





وأضاف محمد أحمد، من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية، " ام بى سى مصر 2 "، أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات هو سبيلنا الوحيد من انتشار فيروس كورونا.





وأشار الرئيس التنفيذى لشركة إجابات، إ لى أن عدد الوفيات فى مصر حتى الآن يعتبر جيدا مقارنة بباقى دول العالم، موضحا أن خطة الحكومة بها ميزة مهمة جدا فى وجود المرونة لأى رد فعل طارئ أو غير متوقع.



