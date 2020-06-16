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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: مد فترة تسليم أبحاث الطلاب حتى 18 يونيو الجاري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:56 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن مدة الموعد النهائي لتسليم أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة حتى الخميس المقبل 18 يونيو الجاري، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على مراعاة مصلحة أبناءها الطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأشار الدكتور منصور إلى أن قرار مد فترة التسليم جاء مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم عبر الايميل الجامعي خلال الفترة المحددة والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تسليم الأبحاث إلى الكنترول الذي سيقوم بإرسالها لأستاذ المادة لتصحيحها.

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كان رئيس الجامعة بنى سويف  ألتقي خلال ثلاثة اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمنشآت والوافدين وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار القانوني وأعضاء ومديري اللجان.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع الوافدين ما تم انجازه بالنسبة لبرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، والإجراءات المتبعة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني للوافدين وطلاب الدراسات العليا.

كما ناقش رئيس الجامعة في لجنة أعضاء شئون هيئة التدريس والهيئة المعاونة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وتم خلال اجتماع لجنة المنشآت استعراض المقايسة التقديرية الخاصة بأمر الإسناد الملحق والمكمل لعملية التجهيزات وتشديدات الموقع العام بالحرم الجامعة بشرق النيل، بالإضافة الى المذكرة المعروضة بشأن ملحق مطبعة كلية العلوم.

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