أخصائى حميات: العامل النفسي لمصاب كورونا مهم.. فيديو

قال الدكتور أحمد شكر اخصائى الباطنة و الحميات، إن العامل النفسي مهم جدًا للشخص المصاب بكورونا ، موضحًا " لما بنقول لحد انت اشتباه كورونا بيدخل فى حالة صعبة وده اكبر غلط".





وأضاف أحمد شكر خلال حواره ببرنامج " مع الناس" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامية بسمة إبراهيم، أن الحالات الخفيفة المصابة بـ كورونا يجب أن تعزل فى البيت وعدم الذهاب للمستشفى.





وأشار أحمد شكر إلى أن الشخص الذى يعانى من أعراض كورونا عليه أن يجري تحاليل " سي ار بي و سي بي سي" ويقوم بإرسالها لأى طبيب متخصص وسيطلعه بما فيها، سواء كورونا أو دور برد طبيعي.





ولفت أحمد شكر إلى أن الشخص الذى يعانى من أعراض بسيطة يعزل فى البيت، مؤكدًا " ممكن يكون الحالة بسيطة ويروح المستشفى ويختلط وتتدهور الحالة لذلك ننصح بذهاب المريض فى حالة الضرورة أو بعد استشارة طبيب".





وأوضح أحمد شكر أن الطبيب المعالج هو الوحيد الذى يحدد ما إذا كان الشخص يعزل فى البيت أو المستشفى، وطالب من المواطنين بوضع الثقة فى الطبيب المصري، مؤكدًا أن الأطباء المصريين من أفضل الاطباء بالعالم.



