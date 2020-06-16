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منوعات

سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه رسميا إلى «مخرج حرائق».. تفاصيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:28 م
سعيا وراء الشهرة..
سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه إلى «مخرج حرائق»
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هدير علاء
في واقعة تكاد لا تُصدق، قرر بريطاني في التاسعة والثلاثين من عمره تغيير اسمه رسميًا في خطوة يهدف من خلالها إلى أن يصبح معروفًا حول العالم، ويكون في إمكانه رؤية اسمه "تضيئه الأنوار" في كل مكان ولذلك اختار اسمًا غير متوقع على الإطلاق.

وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن الشاب، المعروف سابقًا باسم "دينو ويلسون"، وهو من مقاطعة "هامبشاير" الواقعة جنوب إنجلترا، عاشق للمزاح والنكات والأفكار الجنونية، وكانت أحدث أفكاره هي أن يصبح معروفًا في جميع أنحاء العالم؛ ومن أجل تنفيذ فكرته، قام "ويلسون" بتغيير اسمه قانونيًا إلى "Fire Exit" أو "مخرج حرائق"، وذلك لضمان "أن يتعرف العالم كله على اسمه"، بحسب وصفه.


وأشار إلى أن أفراد عائلته وأصدقاءه أخبروه بأنه قام بـ"أكثر شيء مضحك على الإطلاق"؛ وأطلق "ويلسون" مزحة بشأن اسمه الجديد، حيث علق ساخرًا بأن الناس سيركضون نحوه الآن في حالات الطوارئ.

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله إنه قوبل بسخرية عندما كان يقول إنه في يوم ما سيصبح مشهورًا جدًا، وسيعرف العالم كله اسمه؛ وتابع موضحًا أنه لا توجد طريقة لتحقيق هدفه أفضل من أن يكون اسمه مضاءًا في كل مبنى بكل الدول وبكل اللغات حول العالم.

وأكد أن هذه الخطوة تعد بالنسبة إليه "ذروة الكوميديا والنجومية"، مشيرًا إلى أنه سيثبت لكل من لم يصدقه أنه سيصبح مشهورًا لدرجة أن العالم كله سيعرف اسمه.


في السياق ذاته، ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية أن "ويلسون" دفع مبلغًا قدره 17 جنيهًا إسترلينيًا لتغيير اسمه عن طريق ما يعرف باسم "Deed poll"، وهو عبارة عن وثيقة قانونية تثبت تغيير الاسم؛ وسوف يتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 75.50 جنيه إسترليني من أجل الحصول على جواز سفر جديد إذا كان يريد السفر إلى الخارج.
سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه رسميا إلى «مخرج حرائق».. تفاصيل
سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه رسميا إلى «مخرج حرائق».. تفاصيل
سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه رسميا إلى «مخرج حرائق».. تفاصيل
سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه رسميا إلى «مخرج حرائق».. تفاصيل
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