منذ بداية الأزمة.. القومي لحقوق الإنسان ببنى سويف يشكر رئيس الجامعة لدوره في مواجهة كورونا

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفدا من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان يضم كلا من أحمد سعد توفيق مدير فرع بنى سويف، وغادة عبد المنعم حوته مسئولة التواصل المجتمعي، وعمرو أمين أحمد كبير الباحثين، و طارق أبو المكارم مستشار الفرع.





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وقدم الوفد الشكر للدكتور منصور حسن لدور الجامعة المتميز في مواجهة فيروس كورون ا منذ بداية الأزمة وحملات التعقيم والتطهير لكافة مواقف السيارات وبعض المنشآت الحكومية داخل مراكز المحافظة بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية لاستقبال مصابي فيروس كورونا من الأعراض البسيطة والمتوسطة وتخصيص مبنى للعزل بالمستشفى الجامعي يحتوى على كافة الإمكانات لعلاج المصابين.





وأكد رئيس الجامعة استمرار دور الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، مؤكدا أننا لا ندخر جهدًا في دعم المجتمع السويفى حرصًا على سلامة المواطنين، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات داخل المحافظة.