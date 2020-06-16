محافظ الغربية يتفقد استعدادات لجان الثانوية العامة بمدارس المحلة ويشدد على الانضباط

أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان الثانوية العامة بمدارس بنطاق حي أول وثان بمدينة المحلة الكبرى.

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وجاء ذلك للتأكد من جاهزية تلك المدارس كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة ، بمرافقة المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وشدد محافظ الغربية، على مديري المدارس بضرورة استكمال كافة اللجان والتأكد من سلامة وصيانة المقاعد الخاصه بالطلاب.

وأشار المحافظ الى ضرورة الإنضباط الكامل والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أكد رئيس المدينة ، أنه تم تجهيز عدد 14 مدرسه بنطاق حي أول المحلة ، و 10 مدارس بنطاق حي ثان المحلة ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة .