حقول الألغام تتسبب في مقتل مئات الليبيين ..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات تظهر من خلالها أعمال العنف التي شهدتها منطقة الخلة جنوب طرابلس ، حيث وضعت حرب استمرت عامًا ونيف أوزارها في غرب ليبيا بين قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر.





وتعد منطقة الخلة جنوب طرابلس من أكثر المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق قوات حفتر، وأكثرها تضررًا نظرًا لموقعها الاستراتيجي إذ تشكل حلقة وصل بمناطق مهمة تجاورها مثل طريق المطار وصلاح الدين والسدرة.





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ولقي المئات حتفهم وشرد حوالي 200 ألف شخص منذ أن شنت قوات حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019 والذي انتهى بالانسحاب منها ومن غرب ليبيا بالكامل مطلع يونيو.



