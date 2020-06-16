تغيير شبكة المياه بالحي الخامس بمدينة السادات وإعادة رصفه

أعلن المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية أنه بدأ العمل في تمهيد ورصف طريق الحى الخامس الجديد لربطه بالشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لسهولة التحرك من وإلى الحي









وأشار منيع إلي أنه تم البدء في أعمال ترميم الطريق قبل بدء أعمال الرصف النهاءية لضمان الحفاظ علي الطريق بعد انتهاء الأعمال به، موضحًا أنه تم تغيير شبكة المياه بجميع خطوطها للمنطقة بأكملها بعد تهالكها وذلك قبل بدء أعمال الرصف









وأشار إلي أن تكلفة المشروع وصلت الي 75 مليون جنيه والهدف الرؤيسي منه هو إعادة تأهيل الطرق الهامة والحيوية بالمدينة



