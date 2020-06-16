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محافظات

للعزل الصحي.. تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:44 م
تجهيز المدينة الجامعية
تجهيز المدينة الجامعية بسوهاج لاستقبال العائدين من الخارج
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج تجهيز ٦٥٠ غرفة بالمدن الجامعية كمقار للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج.

كان ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبنائنا العائدين من الخارج، وعودتهم إلى أرض الوطن، وتسكينهم فى المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي.

وأوضح المحافظ، أن الغرف تم تجهيزها بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وبمدينة ناصر المقر القديم للجامعة، مشيدا بمجهودات جامعة سوهاج في أعمال التجهيز لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات التسكين لهم.


وأكد "الفقي"، أهمية دعم خطة الدولة وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا الى تجهيز المدن الجامعية وتوفير الإمكانيات المناسبة للإقامة، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية اللازمة.


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للعزل الصحي.. تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج
للعزل الصحي.. تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج
للعزل الصحي.. تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج
للعزل الصحي.. تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج
للعزل الصحي.. تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج في سوهاج
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