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محافظات

وفاة طبيب أطفال بمستشفى ناصر.. أصدقاؤه: شعلة نشاط .. وآخر كلماته: اللي زعلان مني يسامحني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:51 م
الطبيب
الطبيب
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إبراهيم الهوارى
شهيد جديد من شهداء الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا .. كان انسان يعشق عمله بإخلاص يؤمن برسالته السامية فى خدمة المرضى لم يتأخر يوما واحدا عن خدمة مريض او صاحب استغاثة .. انه الدكتور محمد حشاد رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستتشفى ناصر العام والذى لقى ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى زايد بالدويقة.


الدكتور محمد حشاد هو ابن قرية نامول بمركز طوخ بمحافظة القليوبية  متزوج ولديه طفلين ورغم عمله فى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة الا انه كان دائما فى خدمة الاهالى البسطاء كان عنوان خدمة المرضى والغلابة واجب مقدس.

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن بين أهالى القرية واصدقائه الذين قدموا العزاء لاسرته عقب علمهم بخير وفاته مؤكدين أن كل ما يقال عن الدكتور محمد حشاد مش مجرد كلام وخلاص ولكن  رؤي عين حيث كان يقوم بجمع التبرعات لشراء كراسى لاستراحة المرضى والمرافقين لهم فى المستشفى بل كان يساعد ايضا فى توفير لبن الاطفال والحضانات للحالات الحرجة فضلا قيامه فى اعمال بعيدا تماما عن تخصصه فكان يساعد فى كل شيئ داخل المستشفى شعاره " الشغل ميتعطلش وما فيش حاجة توقفه والمريض فوق رأسنا".

واكد اصدقائه ان آخر رسالته للمواطنين هى " بقاؤنا في العمل لأجلكم .. نرجوكم : ابقوا  في بيوتكم لأجلنا ! واخر كلماته قبل رحيله هى ادعولي يا جماعة أنا مش خايف من حاجة، غير من أن حد منكم كتمريض أو دكاترة أو من أهلي وأصحابي يكون زعلان مني في حاجة، واللي زعلان مني يسامحني".

من ناحية اخرى نعى مستشفى ناصر العام وقال الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى إن الشهيد كان نعم الصديق ولم يقصر كان يؤدي واجبه على أكمل وجه ولا نملك إلا الدعاء والمغفرة له".
وفاة طبيب أطفال بمستشفى ناصر.. أصدقاؤه: شعلة نشاط .. وآخر كلماته: اللي زعلان مني يسامحني
وفاة طبيب أطفال بمستشفى ناصر.. أصدقاؤه: شعلة نشاط .. وآخر كلماته: اللي زعلان مني يسامحني
وفاة طبيب أطفال بمستشفى ناصر.. أصدقاؤه: شعلة نشاط .. وآخر كلماته: اللي زعلان مني يسامحني
وفاة طبيب أطفال بمستشفى ناصر.. أصدقاؤه: شعلة نشاط .. وآخر كلماته: اللي زعلان مني يسامحني
وفاة طبيب أطفال بمستشفى ناصر.. أصدقاؤه: شعلة نشاط .. وآخر كلماته: اللي زعلان مني يسامحني
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