رغم مرضه.. مدير مستشفى بالقليوبية يشارك في نقل جثة متوفي بكورونا

ساعد الدكتور مجدي عبد البديع مدير مستشفي حميات طوخ بمحافظة القليوبية عدد من عمال المستشفى في نقل جثة شخص توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفي .









وقال مدير المستشفى أنه يفعل ذلك دائما من باب الشعور بالمسؤلية كما أنه درب العاملين جيدا على طريقة التعامل مع ضحايا فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية جيدا.





واشار عبدالبديع إلى أنه بالرغم من مرضه بالضغط والسكر وكونه معرضا بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا في ظل تواجده اليومي بمستشفي الحميات واختلاطه بالحالات المصابة بكورونا إلا أنه كأحد أبناء مركز طوخ يرى أن من واجبه القتال في تلك المعركة مؤمنا بأن الإصابة قضاء وقدر.





وأكد مدير المستشفى إنه يجري حاليا التجهيز لإنشاء غرفة للعناية المركزة بالمستشفى لاستيعاب الحالات الحرجة المحتجزة بدلا من تحويلها.

واضاف مدير مستشفى حميات طوخ أن العلاج الخاص بفيروس كورونا متوفر ولا داعي للقلق مناشدا المواطنيين باتباع الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامات.