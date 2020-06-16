الأعلى للإعلام يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النهار وميديا لاين

أرسل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خطابا إلي المستشار النائب العام يتضمن بلاغا ضد علاء الكحكي رئيس مجلس شركة ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع المالكة لقنوات النهار ورئيس مجلس شركة ميديا لاين . إدارةإدارة





وجاء في البلاغ أن الكحكي اشترك في جريمة تضليل وخداع المشاهدين والتدليس عليهم بعرض محتوى مدفوع الأجر لغير الأطباء ، وأيضا لغير المؤهلين للتحدث في الشأن الطبي والصحي مقابل أموال للترويج لمنتجات مجهولة المصدر وهو ما يمثل جريمة نصب واحتيال.





وأكد مصدر مسئول بالمجلس أن قرار إحالة الكحكي للنيابة العامة يحتوي على وقائع عديدة لعمليات خداع المشاهدين ومخالفة القناة للقانون وقرارات المجلس.



