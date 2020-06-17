فيديو جراف..أدوات وأطماع أردوغان في ليبيا

تأتي الخطورة من امتلاك أنقرة لجملة من الأوراق في

، من أن تتفرغ تركيا بعد تجميع الآلاف من إرهابيي سوريا لتتجه إلى المخزون الأفريقي السخي، وتحاول ربط أعضائه من خلال شبكة مصالح معقدة تتجاور فيها الأبعاد المحلية والإقليمية.