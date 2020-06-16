السويس توافق على تقنين أوضاع عدد من طلبات الأراضي الزراعية والمباني

عقدت لجنة البت جلستها العاشرة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين ومديري الجهات المعنية بالتقنين للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقا للقانون144لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد إملاك الدولة .
وفي بداية الجلسة استعرض المهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد من ملفات التقنين (أراضي زراعية – مباني) داخل وخارج الحيز العمراني علي نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها .
كما عرضت رئيس لجنة التظلمات علي لجنة البت طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الارض واعادة المعاينة لطلب مواطن ، وفي حالة الموافقة بتم التثمين بالسعر الحالي .
واكد صقر علي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات ، مؤكدا علي رؤساء لجان التقنين بتيسير الاجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدول.
كما شدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بازالة حالات التعدي علي الاراضي غير الصالحة للتقنين والمخالفة للقانون.
وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفض عدد اخر للحالات المخالفة للقانون ، كذلك قررت اللجنة إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت القادمة .