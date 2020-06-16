السويس توافق على تقنين أوضاع عدد من طلبات الأراضي الزراعية والمباني

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد من ملفات التقنين (أراضي زراعية – مباني) داخل وخارج الحيز العمراني علي نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها .

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد من ملفات التقنين (أراضي زراعية – مباني) داخل وخارج الحيز العمراني علي نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها .

كما عرضت رئيس لجنة التظلمات علي لجنة البت طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الارض واعادة المعاينة لطلب مواطن ، وفي حالة الموافقة بتم التثمين بالسعر الحالي .

كما عرضت رئيس لجنة التظلمات علي لجنة البت طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الارض واعادة المعاينة لطلب مواطن ، وفي حالة الموافقة بتم التثمين بالسعر الحالي .

واكد صقر علي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات ، مؤكدا علي رؤساء لجان التقنين بتيسير الاجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدول.

واكد صقر علي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات ، مؤكدا علي رؤساء لجان التقنين بتيسير الاجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدول.

وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفض عدد اخر للحالات المخالفة للقانون ، كذلك قررت اللجنة إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت القادمة .