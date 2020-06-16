الكويت تعلن موعد عودة النشاط الرياضي

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم موعد استئناف الموسم الرياضي 2019-2020 بعد فترة التوقف بسبب انتشار.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا ظهر اليوم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية، وقرر استكمال المسابقات المحلية بدءًا من 10 أغسطس المقبل.
وأكد الحساب الرسمي للدوري الكويتي عبر "تويتر"، أن الجميع أقروا بالإجماع إقامة بطولة الدوري في الموسم المقبل 2021-2020 بنظام دوري الدمج من دور واحد على أن يتم تصنيف الفرق بعدها إلى قسمين 10 في الدوري الممتاز و5 في الدرجة الأولی وسيقام الدوري الممتاز من قسمين ذهاب وإياب، ودوري الدرجة الأولى من 4 أقسام.
وقرر المجلس إقامة بطولة كأس سمو الأمير بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وكذلك إقامة بطولة كأس سمو ولي العهد بذات النظام.
وتوقفت غالبية مسابقات الألعاب الرياضية حول العالم منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعتبر معظم المسابقات تعود تدريجياََ.