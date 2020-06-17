تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني بالصعيد

شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مندوبي أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني الحديث عن اللائحة الجديدة ومناقشه بند الثماني سنوات .





ويسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة ان يتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس ونائب للرئيس و6 أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد نائب الاتحاد .





كما اتفق انه سيكون هناك انتخابات علي روابط الاندية وتتكون من 7 أعضاء حيث يكون 5 أعضاء من انتخاب الأندية و2 يتم تعيينهم عن طريق الاتحاد .





أما بالنسبة لاستئناف مسابقة الدورى المصري فإن البداية ستأتي بالدورى الممتاز علي ان يتم وضع خطة إجراءات احترازية للقسم الثاني خوفا من انتشار فيروس كورونا .





ويوجد اتجاه داخل اتحاد الكرة لتقليل عدد الهابطين للقسم الثالث او الغاء الهبوط ولا توجد نية لإلغاء الموسم وصعود الأوائل للدورى الممتاز .





جدير بالذكر ان الاتحاد المصري وعد الاندية بصرف دعم مادي لأخذ الإجراءات الاحترازية ومواجهة انتشار فيروس كورونا .