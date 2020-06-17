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رياضة

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني بالصعيد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مندوبي أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني الحديث عن اللائحة الجديدة ومناقشه بند الثماني سنوات . 

ويسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة ان يتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس ونائب للرئيس و6 أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد نائب الاتحاد . 

كما اتفق انه سيكون هناك انتخابات علي روابط الاندية وتتكون من 7 أعضاء حيث يكون 5 أعضاء من انتخاب الأندية و2 يتم تعيينهم عن طريق الاتحاد . 

أما بالنسبة لاستئناف مسابقة الدورى المصري فإن البداية ستأتي بالدورى الممتاز علي ان يتم وضع خطة إجراءات احترازية للقسم الثاني خوفا من انتشار فيروس كورونا . 

ويوجد اتجاه داخل اتحاد الكرة لتقليل عدد الهابطين للقسم الثالث او الغاء الهبوط ولا توجد نية لإلغاء الموسم وصعود الأوائل للدورى الممتاز .

جدير بالذكر ان الاتحاد المصري وعد الاندية بصرف دعم مادي لأخذ الإجراءات الاحترازية ومواجهة انتشار فيروس كورونا .
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