طالب رئيس الوزراء والإسكان بالرد.. بيان برلماني عاجل عن مشاكل الباسل والزواج الحديث بالسويس

قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بسبب تأخير تسليم مساكن الزواج الحديث بالسويس ومشاكل أعضاء جمعية الشباب الوطني للإسكان بمنطقة الباسل "السويس".

وأضاف النائب أنه استنادا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور و المادة ( 197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة وبيان عاجل إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الداخلية والوزراء المعنيين.

وأوضح النائب أن مساكن الزواج الحديث بالسويس معطلة رغم التعاقدات وسداد التزامات مقدمي الطلبات والملف بمكتب رئيس الوزراء ووزير الإسكان دون حل.

وأضاف أن تعطل المشروع يمثل عبئا إنسانيا وماليا على إجمالي الوحدات التى لم تكتمل حتى الآن، فضلا عن معاناة 467 أسرة من حاجزي الإسكان لجمعية الشباب الوطني الباسل، في ظل المماطلة والإهمال فى تسليم الوحدات من الجمعية، ووجود تباطؤ فى استكمال المرافق والمواطنين وأسرهم يعانون من عدم الاستقرار الاجتماعي بسبب عدم تسكينهم بتلك الوحدات.





وأكد أن الأمر يستوجب تدخل وزير الإسكان فى الأمر، مشيرا إلى أن الموضوع قيد العرض على لجنة الإسكان بمجلس النواب وهناك ملف بالكامل بشأن إسكان الزواج الحديث ومساكن جمعية الشباب الوطني للإسكان بالسويس.

واختتم النائب " بناءً على ما سبق فانني أتقدم بطلب إحاطة عاجل للسيد رئيس الوزراء ووزير الإسكان والوزراء المعنيين للوقوف على أسباب تلك المشكلة وأسباب تأخر تسلم تلك الوحدات بالرغم من استكمال الإجراءات والاشتراطات المطلوبة ".