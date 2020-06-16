ليلى زيدان تكتب: أول مستشفى ميدانى لمواجهة كورونا

بدون شك يعتبر القطاع الصحى هو البطل الحقيقي لأزمة كورونا منذ بدايتها فقد عمل بكافة طاقته لتقديم كافة أوجه الرعاية والعلاج والإرشادات بمختلف ربوع الوطن .

ومن هذا المنطلق استحق هذا القطاع وبجدارة لقب جيش مصر الأبيض فضلا عن التقدير الكامل من القيادة السياسية والشعب بجميع طوائفه .

واليوم تقف مصرعلى أعتاب إنجاز جديد ضمن إنجازات الحكومة فى مواجهة تلك الأزمة وهو افتتاح أول مستشفًا ميدانيًا متكاملا بجامعة عين شمس الذى يتم تشغيله فعليا بعد غد الخميس لتقديم العلاج لمصابي كورونا وقد تم إقامة المستشفى فى وقت قياسي لم يتجاوز الأسبوعين وفق أحدث المعايير العالمية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة من استقبال وفحص وتشخيص وعلاج .

والواقع أن جامعة عين شمس كانت ومازالت من الجامعات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والتنويرية على مدارعقود وتمتلك الجامعة نموذجًا متميزًا وفريدًا للمسح وإجراء التحاليل لكورونا .

ويقدم المركز خدماته لسكان القاهرة الكبرى ويتم حجز الخدمة عن طريق الهاتف المحمول وظهور النتيجة خلال ساعات فى إطار من أقصى درجات الحيطة والحذر والوقاية ، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة تحضير خمس وحدات مماثلة فى حرم جامعة عين شمس والقاهرة والمستقبل والسادس من أكتوبر لتقديم هذه الخدمة على أوسع نطاق .

ويمثل البعد الدولى والتنسيق المشترك فى مواجهة الجائحة محورً مهمًا بالنسبة لأجندة الحكومة ، وفى هذا الإطار فقد أعلنت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط عن توقيع إتفاقية بين وزارة الصحة والسفير الفرنسي بالقاهرة لدعم جهود قطاع الصحة وحماية الأطباء بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قدرات مصر في مواجهة الأزمة .

على أية حال فمصر تبذل كافة الجهود للعبور بأبنائها سالمين من هذه الأزمة وتقديم كافة الخدمات العلاجية المتكاملة فى إطار التنمية الشاملة للدولة .



