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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد سميرة الدغيدي لخداع المشاهدين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قدم بلاغا اليوم إلى النيابة العامة ضد سميرة الدغيدي مالكة شركة ميديا أبل.

وأشار المصدر  لـ "صدى البلد" إلى أن الشركة المذكورة متخصصة في إنتاج المحتوى الطبي الذي يتضمن تدليسا وخداعا للمشاهدين يعرض صحتهم للخطر.

من جانب آخر أرسل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا للمستشار النائب العام يتضمن بلاغا ضد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا للانتاج الفني والتوزيع المالكة لقنوات النهار ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا لاين .

وحول البلاغ أن الكحكي قد اشترك في جريمة تضليل وخداع المشاهدين والتدليس عليهم بعرض محتوى مدفوع الأجر لغير الأطباء، وأيضا لغير  المؤهلين للتحدث في الشأن الطبي والصحي مقابل أموال للترويج لمنتجات مجهولة المصدر وهو ما يمثل جريمة نصب واحتيال .

وأكد مصدر مسئول بالمجلس أن قرار إحالة الكحكي للنيابة العامة يحتوي على وقائع عديدة لعمليات خداع المشاهدين ومخالفات القناة للقانون وقرارات المجلس.

 وأشار المصدر إلى أنه تم إرفاق المستندات التي تؤكد صحة البلاغ.
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