عبدالعال يحذف لفظ "حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمان

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف وصف الحكومة بـ"حكومة شحاتة" من مضبطة البرلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021.
وأشار علي عبد العال، إلى أن الحكومة وطنية وتقوم بدور كبير، مبررا اللجوء إلى القروض بأن كل دول العالم تلجأ إلى القروض.
ووجه علي عبد العال، كلامه للنائب محمد عبد الغني، قائلا: أقدر وطنيتك إلا أن كلمة شحاتة تحذف من المضبطة".
وشن النائب محمد عبد الغني، هجوما حادا على الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض من الخارج، مما تسبب في زيادة كبيرة للدين العام الخارجي والداخلي.
ووصف الحكومة بأنها حكومة "شحاتة أو جباية"، منتقدا التوسع في الاقتراض من الخارج وفي نفس الوقت تحميل المواطن أعباء كثيرة في ظل زيادة الضرائب ورفع الأسعار.
بدوره رفض النائب محمد العتمانى، عضو تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرا الى انها تزيد من إفقار الشعب المصرى.
ودعا خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لمحاسبة الحكومة، قائلا، أدعو لمحاسبة الحكومة، وان لم نستطع حاليا بسبب أزمة كورونا، ولكن لابد من حسابها بعد انتهاء الأزمة.
وقال العتمانى، للأسف مجلس النواب يتلقى المشكلات من المواطنين في الشارع نيابة عن الحكومة، بسبب سياستها الخاطئة، قائلا، المجلس عبارة عن صدادة للحكومة في تلقى مشكلات المواطنين.
وتساءل عن مخصصات منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا، لم يصرف تلك المنحة سوى مليون ونصف المليون فقط، وفيه ناس كتير تنتظر فرج ربنا.