رعاية مسابقة رالي رواد الأعمال.. وزير الشباب يتفق مع الأكاديمية العربية للعلوم على دعم تشغيل الحاضنة التكنولوجية بمركز شباب الجزيرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث التعاون الثنائي بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.





وكان ذلك بحضور الدكتور على الريفي، رئيس وحدة التدريب بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، والدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والدكتور معتز الخميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية.









برامج التوعية بريادة الأعمال والابتكار، وبرامج ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة. وتضمن اللقاء، مناقشة إعداد مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب بين الوزارة و الأكاديمية تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج منها





واقترح اللقاء إقامة حاضنة بالإسكندرية بالتعاون مع الاكاديمية لدعم نتائج المشروعات، وإطلاق سلسلة من المسابقات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، إضافةً إلى تنفيذ برامج تمكين النشء والشباب كرواد أعمال مبتكرين باستخدام الروبوت والابتكار من أجل التنمية.





كما تم الاتفاق على دعم تشغيل الحاضنة التكنولوجية الجاري إنشاؤها بمركز شباب الجزيرة خلال الفترة الراهنة من حيث تقديم الدعم الفني والتوجيه التقني لفريق إدارة الحاضنة، علاوة على دعم المشروعات التكنولوجية لاسيما في المجال الرياضي.



