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رياضة

رعاية مسابقة رالي رواد الأعمال.. وزير الشباب يتفق مع الأكاديمية العربية للعلوم على دعم تشغيل الحاضنة التكنولوجية بمركز شباب الجزيرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:39 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث التعاون الثنائي بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. 

وكان ذلك بحضور الدكتور على الريفي، رئيس وحدة التدريب بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، والدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والدكتور معتز الخميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية. 


وتضمن اللقاء، مناقشة إعداد مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب بين الوزارة والأكاديمية تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج منها برامج التوعية بريادة الأعمال والابتكار، وبرامج ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة. 

واقترح اللقاء إقامة حاضنة بالإسكندرية بالتعاون مع الاكاديمية لدعم نتائج المشروعات، وإطلاق سلسلة من المسابقات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، إضافةً إلى تنفيذ برامج تمكين النشء والشباب كرواد أعمال مبتكرين باستخدام الروبوت والابتكار من أجل التنمية.

كما تم الاتفاق على دعم تشغيل الحاضنة التكنولوجية الجاري إنشاؤها بمركز شباب الجزيرة خلال الفترة الراهنة من حيث تقديم الدعم الفني والتوجيه التقني لفريق إدارة الحاضنة، علاوة على دعم المشروعات التكنولوجية لاسيما في المجال الرياضي.

ووافق وزير الشباب والرياضة أثناء اللقاء على رعاية وزارة الشباب والرياضة لمسابقة رالى رواد الأعمال لعام 2020 بالتعاون مع البنك الأهلي والمزمع انطلاقها يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، وتستهدف 50 ألف شاب وفتاة بالوطن العربى لتسليط الضوء عليهم، وإظهار مشروعاتهم، وعرضها على المستثمرين العرب.
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