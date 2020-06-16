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أخبار البلد

خلال اتصاله مع السفير المصري.. وزير الدولة البريطاني للشرق: نتطلع لتعاون وثيق مع مصر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:02 م
السفير طارق عادل
السفير طارق عادل
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محمد وديع
أجرى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، مشاورات هاتفية مع "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعرب الوزير البريطاني عن تقدير بلاده لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العالمية للقاحات التي نظمتها بريطانيا يوم 4 يونيو الجاري عبر التواصل الإلكتروني، مشيدًا بالرسالة القوية التي وجهها السيد رئيس الجمهورية خلال مداخلة سيادته بالقمة حول ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

كما شهد الاتصال تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة القادمة، حيث أكد الوزير "كليفرلي" تطلع وحرص بريطانيا على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مستجدات الأزمة الليبية، فضلًا عن الموقف الراهن في ملف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.
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