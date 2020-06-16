أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

قياس ضغط الدم في المنزل من أسهل الإجراءات التي يمكن فعلها أثناء الحجر المنزلي دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب، فهو يتم من خلال خطوات بسيطة، تعرف عليها خلال التقرير التالي.





وكشف موقع "mayoclinic" عن أنواع أجهزة ضغط الدم المنزلية وهي:





1- قابل للنفخ

يستخدم من خلال أن تمتلئ الطبقة الداخلية للحزام بالهواء وتضغط على ذراعك، وتحتوي الطبقة الخارجية للحزام على مشبك لتثبيت الحزام في مكانه، حيث يتم حساب معدل ضربات القلب وتدفق الدم تلقائيًا عن طريق قياس التغيرات في حركة الشريان أثناء تدفق الدم خلال الكفة.





2- مقياس للقراءات

يمكن لبعض أجهزة مراقبة ضغط الدم أخذ قراءات متعددة والإبلاغ عن المتوسطات.





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كيفية استخدام جهاز ضغط الدم في المنزل :





1- يجب التحقيق من دقة الجهاز عن طريق الطبيب.

2- قياس ضغط الدم مرتين في اليوم يجب أن يكون القياس الأول في الصباح قبل تناول الطعام أو تناول أي أدوية، والثاني في المساء

3- في كل مرة تقوم بالقياس، خذ قراءتين أو ثلاث للتأكد من دقة نتائجك.

4- قد يوصي طبيبك بقياس ضغط الدم في نفس الأوقات كل يوم.

5- لا تقيس ضغط الدم بعد الاستيقاظ مباشرة.

6- لا تتناول وجبة الإفطار أو تتناول الأدوية قبل قياس ضغط الدم

7- إذا كنت تمارس الرياضة بعد الاستيقاظ ، قم بقياس ضغط الدم قبل ممارسة الرياضة.

8- تجنب الطعام والكافيين والتبغ والكحول لمدة 30 دقيقة قبل أخذ القياس.

9- اذهب إلى المرحاض أولا، يمكن أن تزيد المثانة الممتلئة من ضغط الدم قليلًا.

10- اجلس بهدوء قبل وأثناء قياس ضغط الدم

11- عندما تكون مستعدًا لقياس ضغط الدم، اجلس لمدة خمس دقائق في وضع مريح مع ساقيك وكاحليك غير متصالبين ودعم ظهرك على كرسي.

12- تأكد من وضع ذراعك بشكل صحيح.

13- استخدم نفس الذراع دائمًا عند قياس ضغط الدم

14- أرح ذراعك ومرفوعًا إلى مستوى قلبك، على طاولة أو مكتب أو ذراع كرسي، قد تحتاج إلى وضع وسادة أو وسادة تحت ذراعك لرفعها عالية بما يكفي.

15- ضع الكفة على الجلد العاري وليس على الملابس، يمكن أن يؤدي شد الأكمام حتى يتم شدها حول ذراعك إلى قراءة غير دقيقة، لذلك قد تحتاج إلى سحب ذراعك من الجلبة.