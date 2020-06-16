أبوالعينين شحاتة: قرار عودة الدوري صعب للغاية بعد توقف 4 أشهر

علق أبوالعنين شحاتة ،المدير الفنى لفريق تيلفونات بني سويف على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.
وأشار "شحاتة " إلى أنه قرار صعب للغاية بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر ، وبالتالي فقد تأثر جميع أفراد المنظومة الرياضية بالسلب جراء هذا التوقف
وأكد "أبوالعنيين " علي أننا نحترم قرارات الدولة بالتأكيد ،ولذلك فأننا سنبدأ بتنفيذ هذا القرار بالتوقيت الذي قرر وزير الشباب والرياضة من 20 يونيو الحالي .
وأشار "أبوالعنيين " علي أنه يرى أن هناك مازال صدامات واجتماعات لم تحدث بعد بين اللجنة الخماسية التى تدير الأتحاد ومسئولي الأندية .
وأختتم حديثه بأنه يرى من وجهة نظره أن الموضوع لم يحسم بعد .
يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي .