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رياضة

أبوالعينين شحاتة: قرار عودة الدوري صعب للغاية بعد توقف 4 أشهر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:44 م
تيلفونات بني سويف
تيلفونات بني سويف
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رباب الهوارى
علق أبوالعنين شحاتة ،المدير الفنى لفريق تيلفونات بني سويف على قرار  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


وأشار "شحاتة " إلى أنه قرار صعب للغاية بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر ، وبالتالي فقد تأثر جميع أفراد المنظومة الرياضية بالسلب جراء هذا التوقف 

وأكد "أبوالعنيين " علي أننا نحترم قرارات الدولة بالتأكيد ،ولذلك فأننا سنبدأ بتنفيذ هذا القرار بالتوقيت الذي قرر وزير الشباب والرياضة من 20 يونيو الحالي .

وأشار "أبوالعنيين " علي أنه يرى أن هناك مازال صدامات واجتماعات لم تحدث بعد بين اللجنة الخماسية التى تدير الأتحاد ومسئولي الأندية .

وأختتم حديثه بأنه يرى من وجهة نظره أن الموضوع لم يحسم بعد .

يذكر أن  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي .
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