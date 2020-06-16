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برلمان

برلماني : السياحة الأكثر تضررا بسبب كورونا.. ودينية البرلمان تطالب بزيادة الدعم المالي لجامعة الأزهر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
شدد النائب عمرو صدقى  رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن قطاعى الطيران والسياحة من أكثر القطاعات تضررا بسبب أزمة فيروس كورونا خاصة بعد توقف حركتى السياحة والطيران،  مشيدا خلال  كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اثار الجائحة ومساندة قطاع الطيران والسياحة بناء على توجيهات واضحة من الرئيس.


جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء فى إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة (2020 / 2021).

  
ودعا رئيس لجنة السياحة بالبرلمان لاستحداث أنماط سياحية جديدة لمواجهة اثار ازمة كورونا ولتستمر بعد الازمة مثل السياحة الدينية و الصحية والاستشفائية.


وأضاف: "مصر لديها الكثير من المواقع الخاصة بالسياحة الدينية ويمكن الاستفادة منها  في اطار التوجه العالمى نحو هذين النمطين".


وطالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد بضرورة دعم المعاهد الأزهرية ماليا لاستكمال حصول الجودة والاعتماد، داعية لبناء المزيد من المعاهد الأزهرية فى مختلف المحافظات وضرورة زيادة الدعم المالى المخصص لجامعة الأزهر لتنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات.


وطالبت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالى لجامعة الأزهر لبناء فرع لها فى محافظة قنا وسيناء داعية لتوفير كل المخصصات المالية للجامعة لتحقيق انتشارها فى أنحاء الجمهورية و شددت اللجنة على ضرورة زيادة الدعم المالى لإنشاء وحدات سكنية بجامعة الأزهر لمواجهة العجز  في ظل زيادة اعداد الطلاب.
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