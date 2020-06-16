تجنبا للمشاكل .. احرص على تفويل سيارتك دائما





وتفسير ذلك هو أن المساحة المتبقية في تنك الوقود فوق مستوي الوقود تكون غير فارغة بل تحتوى على الهواء الموجود فى الجو وفى مكوناته بخار الماء وبالتالى فإن الماء الموجود في الهواء يميل إلي أن يتكثف علي جوانب تنك الوقود خاصة في الصباح الباكر.





ويؤدي هذا الامر بعد فترة إلى حدوث صدأ بجوانب تانك الوقود الداخلية والذي يمكنه أن يختلط مع الوقود مما يفقد الوقود خصائصه وبالتالي هذا الامر يسبب عدم عمل سيارتك بشكل سليم وهذا ما يستدعى المحافظة على نسبة الوقود لتقليل فرص التعرض للحالة السابقة.





وسنجد أن هذه الحالة تؤدي إلى ترسب هذا الصدأ بقاع التانك ليصبح مليئا بالبقايا والملوثات التي يمكن أن تسده وقد يطول التأثير فلاتر الوقود بالسيارة.





ومن المعروف أن طرمبة البنزين هي روح المحرك لانها ببساطة تقوم بنقل الوقود من التانك الى نظام الحقن فى المحرك "الموتور" سواء كان كابراتير او بخاخا يحتاج لشيء لشفط البنزين من التانك كي يضغطه ( تضخه ) على مسطرة الرشاشات اذا كان الموتور بخاخا او على الكاربراتير اذا كان الموتور "عادي".





ينصح الخبراء في مجال السيارات دائما بالمحافظة على تنك السيارة مملوءا بالوقود وألا يقل عن نسبة محددة.