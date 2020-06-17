هل تقبل الصلاة بالحذاء ؟ .. الإفتاء توضح

وأجاب ممدوح، قائلًا: أنه مادام الحذاء الذى ترتدي نظيفًا ولا أذى به فلا حرج ان تصلى به، ولكن الأولى أن تخلعه.

حكم الصلاة بالحذاء

الصلاة بالحذاء من الأمور التي يجوز لها المسلم في حياته اليومية، والصلاة بالحذاء من التسهيلات التي منحتها الشريعة الإسلامية للمسلمين وأقرها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وحكم الصلاة بالحذاء سؤال يشغل كثير من الأذهان خاصة المسافر أو الطالب داخل المحاضرة التي تمتد لساعات طويلة وكثير من الناس يبحثون عنها.

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الطهارة وسترة العورة وطهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة، شروط لصحة الصلاة عند الرجال والنساء، لافتًا إلى أنه يجوز الصلاة بالحذاء طالما أنه جاف وليس فيه نجاسة أو شيء رطب، وهذا من السنة لقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلوا في نعالهم".





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز قراءة القرآن وأنا ألبس الحذاء في العمل؟





وأجابت دار الإفتاء، أنه إذا كانت السائلة على طهارة وكان الحذاء الذي تلبسه نظيفًا لا يحمل نجاسات ولم يُلَوَّث، فلا بأس ولا مانع شرعًا من قراءة القرآن وهي تلبسه، إلا أنه من الأفضل والأحسن أن تخلع حذاءها عند تلاوة كتاب الله الكريم.









حكم الصلاة بالحذاء في العمل

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات".





وأضافت أن من لبس الحذاء الطبي أثناء الإحرام يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ} [البقرة: 196].





وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أحد هذه السنن ومنها البدء باليمين عند لبس الحذاء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (رواه البخاري).



