4 تصريحات مهمة من فرج عامر.. رأيه في عودة الدوري وبيع حسام حسن أبرزها

علق محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على عودة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب رأيه في بيع حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري.





وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية احترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.









وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال فرج عامر : "أؤيد قرار عودة الدوري، الكرة هي الحياة، بإمكاننا التعامل مع المشاكل وقادرون على تخطي هذه الأزمة".





وتابع: "كنت متوقع قرار الدولة باستكمال النشاط لذلك لم أسمح للاعبي سموحة الأجانب بمغادرة مصر".





وعن الإجراءات التي ستتبع في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، قال رئيس سموحة : "دعونا لا نسبق الأحداث، الإجراءات التي اتبعتها الدوريات الكبرى سنتبعها هنا في مصر".





وواصل: "الآن لدينا هدف واضح وهو إنهاء الموسم في المربع الذهبي، هذا ما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة".





وعن رأيه في بيع حسام حسن ، قال: "لا أمانع رحيله في حالة وصول عرض رسمي جيد يتناسب معه ومع النادي، لكن حتى الآن لم تصلنا أية عروض رسمية".





جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، جمعها من خوض 18 جولة (حقق الفوز في 5، تعادل في 10 وخسر في 3).