AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقرير: إسرائيل ترفع عدد رؤوسها النووية إلى 90

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:59 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
كشف تقرير صادر عن معهد "ستوكهولم" للسلام، أن إسرائيل تمتلك اليوم 90 رأسا نوويا، مقارنة بأكثر من 80 رأس نووي عام 2019.

وأشار المعهد إلى أن الدول النووية التسع (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية) باتت تمتلك 13400 رأسا نوويا خلال العام الجاري مقارنة بـ 13865 رأسا نوويا العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن هناك نحو 3720 رأسا نوويا تم نشرها في مختلف مناطق العالم، منها 1800 رأس نشط في حالة جهوزية.

وأرجع التقرير الانخفاض في أعداد الرؤوس النووية حول العالم إلى قيام روسيا وأمريكا بنزع جزء من ترسانتهما النووية.

وتتعمد إسرائيل اتباع سياسة الغموض فيما يتعلق بمسألة امتلاكها أسلحة نووية، على الرغم من التلميحات من المسؤولين الإسرائيليين لذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلام العالم على المحك.. حياة كيم جونج أون قد تكون المانع الوحيد لحرب نووية.. صراع مرتقب على السلطة في حالة غيابه.. وسياسة ترامب الفاشلة أخرجت علاقات البلدين عن السيطرة

10 رؤوس نووية خلال 6 أشهر.. إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا

ترشيحاتنا

بعد 40 حالة إصابة و60 اشتباه ..استشهاد أول طبيب أسنان بسبب كورونا

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

صحة البرلمان تحذر من هجرة الأطباء.. وعبد العال: هناك دراسة لرفع رواتبهم

التقشف يضرب بي إن سبورت.. قرارات عنيفة ضد العاملين بها واستغناءات بالجملة

القباج: صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

AdvertisementS

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل