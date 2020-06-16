تقرير: إسرائيل ترفع عدد رؤوسها النووية إلى 90

كشف تقرير صادر عن معهد "ستوكهولم" للسلام، أن إسرائيل تمتلك اليوم 90 رأسا نوويا، مقارنة بأكثر من 80 رأس نووي عام 2019.





وأشار المعهد إلى أن الدول النووية التسع (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية) باتت تمتلك 13400 رأسا نوويا خلال العام الجاري مقارنة بـ 13865 رأسا نوويا العام الماضي.





ولفت التقرير إلى أن هناك نحو 3720 رأسا نوويا تم نشرها في مختلف مناطق العالم، منها 1800 رأس نشط في حالة جهوزية.





وأرجع التقرير الانخفاض في أعداد الرؤوس النووية حول العالم إلى قيام روسيا وأمريكا بنزع جزء من ترسانتهما النووية.





وتتعمد إسرائيل اتباع سياسة الغموض فيما يتعلق بمسألة امتلاكها أسلحة نووية، على الرغم من التلميحات من المسؤولين الإسرائيليين لذلك.



