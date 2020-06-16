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سيارات

وظيفة قواعد الفتيس في السيارة وعلامات تلفها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:01 م
وظيفة قواعد الفتيس
وظيفة قواعد الفتيس في السيارة وعلامات تلفها
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اشرف عطية
بعتبر الفتيس من أهم الأجزاء في السيارة واللازم لعملية السير ويتكون الفتيس من عدد من الأجزاء والقطع الهامة لعملية التشغيل، من أهمها ما يعرف باسم قواعد الفتيس ولها دور هام في تقليل الضوضاء والاهتزازات .

قاعدة الفتيس لها أهمية كبيرة وفي المعتاد تصنع من المطاط والحديد، لكي يعمل على امتصاص الاهتزازات التي تصدر من الفتيس، وبالتالي لا يشعر قائد السيارة ومن بداخلها بأي شكل من أشكال من الارتجاجات الصادرة من التروس .

حدث تطور كبير في صناعة السيارات حاليا و يتم تصنيع قواعد الفتيس من مادة ألياف الزجاج، مما يعطي أداء أفضل أثناء القيادة، مع الاستمرار في استخدام المطاط في صناعتها حيث أنه المسؤول عن امتصاص الاهتزازات والارتجاجات التي يصدرها الفتيس اثناء السير .

قاعدة الفتيس او قواعد الفتيس مثلها مثل اي جزء في السيارة يتعرض للتلف وتلفها يؤدي إلى حدوث اهتزازات عند القيادة، خاصة عند تغيير السرعات قتلفها يجعلك تشعر بأي حركة داخل الفتيس مما يسبب شعور بعدم الراحة اثناء القيادة .

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