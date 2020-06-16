بتكلفة 12 مليون جنيه .. الوطنية للإعلام: تسليم شيكات نهاية الخدمة أول يوليو القادم

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سوف يتم تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش في شهر يوليو 2018 في الاول من يوليو القادم، نظرا لإقفال أعمال السنة المالية والتي تنتهي في الثلاثين من يونيو الجاري، على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020.





وجدير بالذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد عن 12 مليونا تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة، ولا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.





وأكدت الوطنية للإعلام أنها قامت ببعض الاجراءات رغم ضآلة مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم اضافي للموازنة المخصصة لها حرصًا منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.