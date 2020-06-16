عبد العال يشيد بجهود هيئة الشراء الموحد: فكرة عبقرية ويعملون في صمت

أشاد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى تبذلها هيئة الشراء الموحد، فى توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.
وقال "عبدالعال"، أثناء كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، "هناك رجال يعملون فى صمت، وهم رجال هيئة الشراء الموحد، التى أراها كانت فكرة عبقرية فى إنشائها، وهم يبذلون جهودا كبيرة فى توفير احتياجات الدولة الطبية".
وكان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالب بإعداد الحكومة برنامجا وطنيا يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر.
على أن يشمل البرنامج الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.