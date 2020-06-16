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برلمان

عبد العال يشيد بجهود هيئة الشراء الموحد: فكرة عبقرية ويعملون في صمت

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:19 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أشاد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى تبذلها هيئة الشراء الموحد، فى توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة  كورونا.


وقال "عبدالعال"، أثناء كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، "هناك رجال يعملون فى صمت، وهم رجال هيئة الشراء الموحد، التى أراها كانت فكرة عبقرية فى إنشائها، وهم يبذلون جهودا كبيرة فى توفير احتياجات الدولة الطبية".
 
وكان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالب بإعداد الحكومة برنامجا وطنيا يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر. 

على أن يشمل البرنامج الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

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