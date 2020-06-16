عبد العال يشيد بجهود هيئة الشراء الموحد: فكرة عبقرية ويعملون في صمت

أشاد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، بالجهود الكبيرة التى تبذلها هيئة الشراء الموحد، فى توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.





وكان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالب بإعداد الحكومة برنامجا وطنيا يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر.





على أن يشمل البرنامج الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.