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حوادث

ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر بنطاق محافظة البحيرة.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:31 م
ضبط 10 أفدنة مزروعة
ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو
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محمد صبرى
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية زراعتها وتصنيعها وتروجيها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات..قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة).. بزراعة وترويج نبات القنب "مخدر البانجو" بصورة واسعة متخذان من إحدى المزارع الكائنة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبط أحدهما بالمزرعة المشار إليها.. وتم ضبط (مزرعة لنبات القنب "البانجو" بلغت مساحتها 10 أفدنة تقريبًا- مبلغ مالى- سيارة- 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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