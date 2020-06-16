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ديني

دار الإفتاء: الجزم بأن شخصا لن يدخل الجنة إساءة أدب مع الله

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:20 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن القَطْع بأَنَّ شخصًا بعينه لا يرحمه الله في الآخرة، أو لن يَدْخل الجنة أبدًا، والحَلِف بذلك؛ هو من التَّألي على الله وإساءة الأدب مع مَنْ رحمته وسعت الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، أن الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسى تحريمًا قطعيًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة.

وأوصت دار الإفتاء، من كان عنده ميل إلى هذه الفعلة الشنيعة أن يبحث عن الطبيب المختص ويحاول أن يعالج من هذا الداء القبيح، فالأديان السماوية جميعها رافضة لمسألة المثلية الجنسية باعتبار ذلك خروجًا عن القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان كافة

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كلاهما سمع وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساوا في الذنب، وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.

وأضاف «الطيب» في لقاء سابق له، أن الحضارة الحديثة لا تنطلق من ثوابت، ولا يوجد بها تراث أو شيء مقدس، متسائلًا: أين الدليل، أين المرشد لهذه الحضارة؟.

وتابع: إن الرجل في المجتمعات الغربية يباح له أن يتزوج برجل آخر، وكذلك المرأة، وهذا أمر مقبول في هذه المجتمعات، وهذا الأمر ناتج من فقدان الثوابت والبوصلة الصحيحة، مضيفًا: «والله العالم الحيواني لم يقع في هذا الأمر».
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