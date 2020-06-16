دار الإفتاء: الجزم بأن شخصا لن يدخل الجنة إساءة أدب مع الله

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كلاهما سمع وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساوا في الذنب، وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.



