سعودية تعيد مبلغا ماليا كبيرا لعامل مصري بعد العثور عليه في الخرمة

تسببت أمانة سيدة سعودية في استرداد عامل مصري لحافظته التي بها مبلغ مالي كبير فقده في محافظة الخرمة.





وبسحب صحيفة سبق السعودية، فقد أعادت مواطنة سعودية تدعى "أم ياسر" حافظة نقود مقيم مصري بعد العثور عليها في مخطط الدغمية بمحافظة الخرمة.





وأشارت إلى أن المواطنة كانت في طريقها لزيارة والدتها بمخطط الدغمية بالمحافظة سيرا على الأقدام، وفي أثناء المشي، عثرت على محفظة بداخلها مبلغ مالي كبير وإقامة عامل من الجنسية المصرية.





وأضافت أنه على الفور سلمت المواطنة المحفظة لأخيها الذي عثر بداخلها على رقم هاتف صاحب عمل المصري ليقوم بالاتصال به، وإرسال صاحب المحفظة لاستلامها بكامل محتوياتها من المبلغ المالي الكبير.