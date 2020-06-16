بشهادة الأهالي.. هزة أرضية تضرب محافظة بني سويف

أكد عدد من أهالي وسكان محافظة بني سويف حدوث هزة أرضية،"زلزال " حيث شعر بها سكان الأدوار العليا، واستمرت الهزة الأرضية لعدة ثوان.





وشعر عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة بحدوث الهزة الأرضية لبعض ثوان دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح .





اقرأ أيضا :

محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية في 20 لجنة عامة





وسجل عدد من الأهالي علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شعورهم بالهزة الأرضية والتي لم تكن بالقليلة مداعبين عام 2020 "قائلين " يارب إعصار وأمطار وبرق ورعد وكورونا وزلزال باقي ايه تاني؟؟.





كانت الشبكة القومية للزلازل، سجلت مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد.