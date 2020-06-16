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حوادث

إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى لقيامهم بقتل مزارع ونجله أخذا بالثأر فى سمالوط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:57 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ايمن رياض
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن وعضوية المستشارين ممدوح محمد وهشام إبراهيم  وأمانة سر محمد مصطفى  وأمجد سمير إحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا لقيامهم بقتل مزارع ونجله أخذا بالثأر بمركز سمالوط إلى جلسة الثالث من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

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وقد تضمن الحكم إحالة أوراق كل من عمرو . خ . ن  وإبراهيم . ح . ش ، ومحمد . س . م  وأحمد . ج. س  وعمر . ح . م هاربين ، ونجيب . خ . ن محبوس، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17008 لسنه 2017 جنايات سمالوط، والمقيدة برقم 1292 لسنه 2017 كلى شمال المنيا، إلى يوم 23 يناير 2017 عندما قام المتهمين عمرو . خ . ن ، وإبراهيم .ح . ش  ومحمد . س . م ، وأحمد . ج . س  وعمر . ح . م وشاكر . خ . م هاربين جميعا، ونجيب . خ . ن محبوس، بقتل كلا من المجني عليهما ياسر عزيز الدين ، ونجله محمود ياسر  ثأرا، باستخدام أسلحة نارية.

 

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