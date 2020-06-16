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برلمان

حماة الوطن ينتقد تجاهل منظمات حقوق الإنسان الدولية لتعذيب المصريين في ترهونة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:37 م
تعذيب المصريين فى
تعذيب المصريين فى ترهونه
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عبد الرحمن سرحان
أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن اختطاف وتعذيب عدد من المصريين في ترهونة، ترفضه كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو أمر خطير وتصعيد يرتقي إلى جناية حرب، مشددا على ضرورة محاكمة ومعاقبة جميع الأشخاص المشاركين في هذا الجرم، أمام محكمة العدل الدولية، على رأسها حكومة السراج غير الشرعية والميلشيات التي تدعمها الحكومة التركية.

وأكد اللواء محمد الغباشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ضرورة أن يكون هناك موقف من منظمات حقوق الإنسان الدولية تجاه ما يحدث في ليبيا من انتهاك واضح للحريات والخروج عن كل المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفا: "كان يتوجب على منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن تملأ الدنيا ضجيجا على ما حدث للعمال المصريين في ترهونة على يد الميلشيات التركية الداعمة لحكومة السراج".

وانتقد مساعد حزب حماة الوطن الصمت الدولي، باستثناء البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، تجاه ما حدث من تعذيب للمصريين وضرب لحقوق الإنسان عرض الحائط.

وأشار إلى أن نفس المنظمات الحقوقية التي لم تحرك ساكنا تجاه ممارسات الميلشيات التركية في ليبيا، تراها مناهضة لبعض السياسيات في دول أخرى تختلف معها في التوجهات، مؤكدا أن ذلك دليل على أن تلك المنظمات وقراراتها مسيسة.
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