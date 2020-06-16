زيادة وخمس علاوات.. التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه سيتم صرف الخمس علاوات على المعاشات بداية من أول يوليو وعدد المستحقين 2.4 مليون مواطن .





وأضاف محمد سعودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم صرف العلاوات على 4 دفعات بداية من أول يوليو وحتى اول أبريل .





وتايع محمد سعودي :" الزيادة السنوية 14% على المعاشات يستفيد منها 10 مليون صاحب معاش وتكلفتها 25 مليار جنيه والحد الأدنى للزيادة 126 جنيه والحد الأقصى للزيادة 980 جنيه ".





واكمل محمد سعودي :" من أول يوليو لدينا صاحب معاش يحصل على الزيادة السنوية وخمس علاوات زيادة على معاشه ".





ولفت محمد سعودي:" إعلان الزيادات من خلال موقع الهيئة والاستعلام بالرقم القومي ".