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زيادة وخمس علاوات.. التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:51 م
اموال ومعاشات
اموال ومعاشات
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هاني حسين
قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه سيتم صرف الخمس علاوات  على المعاشات بداية من أول  يوليو وعدد المستحقين 2.4 مليون مواطن .

وأضاف  محمد سعودي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم صرف العلاوات على 4 دفعات بداية من أول يوليو وحتى اول أبريل .

وتايع محمد سعودي :"  الزيادة السنوية 14% على المعاشات  يستفيد منها 10 مليون صاحب معاش وتكلفتها  25 مليار جنيه والحد الأدنى للزيادة  126 جنيه والحد الأقصى للزيادة 980 جنيه ".

واكمل محمد سعودي :" من أول يوليو لدينا صاحب معاش يحصل على الزيادة السنوية وخمس علاوات زيادة على معاشه ".

 ولفت محمد سعودي:"  إعلان الزيادات من خلال موقع الهيئة والاستعلام بالرقم القومي ".
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